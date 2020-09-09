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Происшествия

Устроивший разборки из-за ребёнка отец распылил газ в московской школе

12:24, 09 сентября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве неизвестный мужчина выстрелил из аэрозольного пистолета в здании школы. Инцидент произошёл в 11:10 в Даниловском районе столицы.

Как стало известно NEWS.ru, мужчина пришёл, чтобы забрать ребёнка после уроков. Однако сделать это ему не позволили тёща и тесть, которые заявили, что мужчина давно не проживает с семьёй и доверить ему внука они не могут. Между ними завязался конфликт, в ходе которого злоумышленник распылил газ из аэрозольного пистолета. Часть находившихся в помещении школы детей была выведена на улицу, другая часть закрылась в кабинетах.

В ходе инцидента никто не пострадал. 

NEWS.ru писал, что женщина на одной из детских площадок Севастополя брызнула в лицо ребёнку из перцового баллончика. Это произошло из-за того, что собака ребёнка якобы ей мешала.

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