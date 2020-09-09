Устроивший разборки из-за ребёнка отец распылил газ в московской школе

https://static.news.ru/photo/51826b76-f27f-11ea-80c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве неизвестный мужчина выстрелил из аэрозольного пистолета в здании школы. Инцидент произошёл в 11:10 в Даниловском районе столицы.

Как стало известно NEWS.ru, мужчина пришёл, чтобы забрать ребёнка после уроков. Однако сделать это ему не позволили тёща и тесть, которые заявили, что мужчина давно не проживает с семьёй и доверить ему внука они не могут. Между ними завязался конфликт, в ходе которого злоумышленник распылил газ из аэрозольного пистолета. Часть находившихся в помещении школы детей была выведена на улицу, другая часть закрылась в кабинетах.

В ходе инцидента никто не пострадал.

NEWS.ru писал, что женщина на одной из детских площадок Севастополя брызнула в лицо ребёнку из перцового баллончика. Это произошло из-за того, что собака ребёнка якобы ей мешала.