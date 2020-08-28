Умирающая от рака россиянка убила семилетнего сына в Лондоне

https://static.news.ru/photo/4076059c-e9b8-11ea-92a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gustavo Valiente/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россиянка Юлия Гекчедаг убила семилетнего сына и покончила с собой в Лондоне. У женщины был рак груди, операцию по которому отложили из-за коронавируса.

Тела 35-летней матери и её маленького сына были найдены полицейскими в своём доме на Собачьем острове. Подруга женщины по имени Агнешка пояснила, что Юлия боролась с раком груди, но в последнее время говорила друзьям, что у неё всё хорошо, пишет The Sun.

В больнице последний раз женщина была в марте, где проходила лечение. В соцсетях она публиковала фото без волос и в париках. Операция по излечению от рака была отложена из-за короновируса. Это вызвало серьёзное отставание в лечении, многие больные оказались в тупике.

Друзья заявили о пропаже женщины за день до того, как в её квартиру ворвались полицейские. Оказалось, что Юлия утопила сына, а затем свела счёты с жизнью.

Yulia Gokcedag/Facebook

В Лондон россиянка приехала в 2011 году вместе с мужем — турецким банкиром Мехметом. Они владели двумя домами на Собачьем острове, один из которых сдавали, а в другом, стоимостью 687 тысяч фунтов стерлингов, жили. В 2013 году у супругов родился сын Тимур.

Юлия работала банковским аналитиком в компании Moody's Investors Service и подрабатывала в компании Barclays. Она окончила Московский финансовый университет, получила степень по финансам и экономике, затем прошла академический курс английского языка в Лондонской школе экономики. До того как приехать в Британию, девушка работала в двух банках у себя на родине. За границей она приняла британское подданство.

Её муж Мехмет имеет диплом Йельского университета в США и является банкиром, а также попечителем благотворительной организации Seeds for Growth, которая помогает беднякам в Ист-Энде.

Полиция прекратила расследование по этому делу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россиянка по имени Ольга подозревается в убийстве своего 10-летнего сына. Инцидент произошёл в Лондоне.