Британские полицейские подозревают россиянку в убийстве сына-инвалида

https://static.news.ru/photo/a90a834e-e14d-11ea-a449-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россиянка по имени Ольга подозревается в убийстве своего 10-летнего сына. Инцидент произошёл в Лондоне.

Тело ребёнка нашли в одной из квартир британской столицы. Соседи женщины услышали ночью детский крик. Британские полицейские рассматривают возможность убийства ребёнка. Другие соседи Ольги говорят, что мальчик нередко издавал подобные звуки, поскольку у него были проблемы с речью. Ребёнок также часто выходил из себя.

Россиянка вышла замуж за известного британского фотографа Дина Фримана, который работал с такими звёздами как Дэвид Бэкхем, Бредли Купер и другие. Около десяти лет назад у пары родился ребёнок. Мальчик оказался тяжело болен. Он вынужден был передвигаться на инвалидной коляске. Несколько лет назад брак россиянки распался.

В момент гибели сына Фриман находился в Испании. Он заявил, что шокирован и опустошён произошедшим.

Мы вместе много путешествовали, провели незабываемые моменты в Бразилии, Франции и Испании. Я никак не могу осознать, что его больше нет, — сообщил фотограф журналистам Daily Mail.

Россиянка в ближайшее время предстанет перед судом.

NEWS.ru писал, что под Белгородом женщина убила и забетонировала своего мужа после 20 лет брака.