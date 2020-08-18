Британские полицейские подозревают россиянку в убийстве сына-инвалида

https://static.news.ru/photo/a90a834e-e14d-11ea-a449-fa163e074e61_660.jpgФото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press
Россиянка по имени Ольга подозревается в убийстве своего 10-летнего сына. Инцидент произошёл в Лондоне.
Тело ребёнка нашли в одной из квартир британской столицы. Соседи женщины услышали ночью детский крик. Британские полицейские рассматривают возможность убийства ребёнка. Другие соседи Ольги говорят, что мальчик нередко издавал подобные звуки, поскольку у него были проблемы с речью. Ребёнок также часто выходил из себя.
Россиянка вышла замуж за известного британского фотографа Дина Фримана, который работал с такими звёздами как Дэвид Бэкхем, Бредли Купер и другие. Около десяти лет назад у пары родился ребёнок. Мальчик оказался тяжело болен. Он вынужден был передвигаться на инвалидной коляске. Несколько лет назад брак россиянки распался.
В момент гибели сына Фриман находился в Испании. Он заявил, что шокирован и опустошён произошедшим.
Мы вместе много путешествовали, провели незабываемые моменты в Бразилии, Франции и Испании. Я никак не могу осознать, что его больше нет, — сообщил фотограф журналистам Daily Mail.
Россиянка в ближайшее время предстанет перед судом.