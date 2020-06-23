Ухаживавшую за младенцами гражданку Китая допросят

В квартире в Останкинском районе Москвы, где 23 июня были обнаружены пятеро брошенных младенцев, задержана гражданка Китая, которая, предположительно, была няней малышей. Сейчас её увезли на допрос.
Об этом
В квартире, где были обнаружены дети, находилась приезжая из КНР. Сейчас она доставлена в отделение полиции, где будет допрошена, — сообщил источник.
23 июня в квартире на Аргуновской улице в столице были обнаружены пятеро детей в возрасте от 6 дней до 6 месяцев. С ними находились две женщины. В квартире также были найдены документы о проведённых процедурах ЭКО, оформленные на русском и китайском языках. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК РФ (Торговля людьми). Прокурор Москвы Денис Попов будет лично контролировать ход его расследования.
Ранее NEWS.ru писал о том, что пятеро новорождённых, которых нашли в квартире на северо-востоке Москвы, оказались суррогатными детьми. Об этом
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