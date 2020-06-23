Ухаживавшую за младенцами гражданку Китая допросят

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В квартире в Останкинском районе Москвы, где 23 июня были обнаружены пятеро брошенных младенцев, задержана гражданка Китая, которая, предположительно, была няней малышей. Сейчас её увезли на допрос.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. По его данным, женщину доставили в отделение полиции.

В квартире, где были обнаружены дети, находилась приезжая из КНР. Сейчас она доставлена в отделение полиции, где будет допрошена, — сообщил источник.

23 июня в квартире на Аргуновской улице в столице были обнаружены пятеро детей в возрасте от 6 дней до 6 месяцев. С ними находились две женщины. В квартире также были найдены документы о проведённых процедурах ЭКО, оформленные на русском и китайском языках. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК РФ (Торговля людьми). Прокурор Москвы Денис Попов будет лично контролировать ход его расследования.