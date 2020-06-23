Уголовное дело возбудили после обнаружения новорождённых в квартире

https://static.news.ru/photo/f6a5f8b6-b562-11ea-89b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственные органы завели уголовное дело по факту обнаружения пяти новорождённых детей в квартире на северо-востоке столицы. Прокуратура взяла расследование под контроль.

В квартире жилого дома на улице Аргуновской, помимо детей, были две женщины. Они заявили, что осуществляли уход за малышами, говорится на сайте прокуратуры.

Силовики возбудили дело по статье о торговле людьми.

Как писал NEWS.ru, новорождённые находились без присмотра взрослых. Родители малышей пока не установлены. По предварительной версии, детей готовили к продаже. Сейчас ими занимаются органы опеки, младенцев направили в больницу.

По данным ТАСС, младенцы оказались суррогатными детьми. Малыши могли быть выношены для родителей из Китая. В квартире, где их обнаружили, были найдены документы о проведённых процедурах ЭКО, оформленные на русском и китайском языках. По данному факту возбуждено уголовное дело.