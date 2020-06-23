Уголовное дело возбудили после обнаружения новорождённых в квартире

Следственные органы завели уголовное дело по факту обнаружения пяти новорождённых детей в квартире на северо-востоке столицы. Прокуратура взяла расследование под контроль.
В квартире жилого дома на улице Аргуновской, помимо детей, были две женщины. Они заявили, что осуществляли уход за малышами,
Силовики возбудили дело по статье о торговле людьми.
Как писал NEWS.ru, новорождённые находились без присмотра взрослых. Родители малышей пока не установлены. По предварительной версии, детей готовили к продаже. Сейчас ими занимаются органы опеки, младенцев направили в больницу.
По данным ТАСС, младенцы оказались суррогатными детьми. Малыши могли быть выношены для родителей из Китая. В квартире, где их обнаружили, были найдены документы о проведённых процедурах ЭКО, оформленные на русском и китайском языках. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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