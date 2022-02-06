Участник подрыва банкомата в Подмосковье сдался полиции

Второй участник подрыва банкомата в подмосковной Ивантеевке сдался полиции. Он сделал это добровольно, отмечает РЕН ТВ.

Злоумышленником оказался ранее судимый житель Удмуртии 46 лет.

Подозреваемый в попытке кражи денег из банкомата в Ивантеевке добровольно явился в МУ МВД России «Серпуховское», — цитирует издание официального представителя МВД по Московской области Татьяну Петрову.

Также установлена личность погибшего при попытке ограбления банкомата мужчины. Для того чтобы вскрыть банкомат, мужчины накачали его газом. После этого воры подожгли газовоздушную смесь. Произошёл взрыв, один из злоумышленников погиб, другому удалось сбежать.

По факту происшествия Следственный комитет начал проверку.

Ранее в Сбербанке рассказали об инциденте с банкоматом в подмосковной Ивантеевке, в результате которого погиб один человек. В финансово-кредитной организации отметили, что при взрыве устройства деньги, которые являлись целью грабителей, остались в банкомате.