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Участник массовых беспорядков в центре Москвы 27 июля – волонтёр от партии «Яблоко» – признал свою вину в произошедшем.

Валерий Костёнок стал первым из четырнадцати фигурантов уголовного дела о беспорядках в центре столицы, кто признал свою вину. Утром 11 августа следователи провели у него в квартире обыск и доставили для допроса в Следственный комитет. Известно, что он был задержан у мэрии города в день инцидента и двое суток провел в ОВД, сообщает ТАСС .

Как писал News.ru, суд не стал арестовывать 13-го фигуранта дела 27 июля Дмитрия Васильева. Суд вернул материалы дела в следственные органы в связи с тем, что сам подозреваемый не может участвовать в процессе.