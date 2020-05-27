Уборщица из Санкт-Петербурга обвинила отчима в давних изнасилованиях

https://static.news.ru/photo/5db937f4-9ff4-11ea-85d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Санкт-Петербурга, 24-летняя уборщица в одном из городских родильных домов, 26 мая обратилась в полицию. Девушка в своём заявлении обвинила отчима в давних изнасилованиях.

По словам уборщицы, она подвергалась сексуальному насилию со стороны мужа матери, когда была ребёнком. Изнасилования происходили в квартире в период с 2004 по 2009 год, однако только спустя 11 лет девушка решилась сообщить об этом в органы правопорядка.

В настоящее время полиция разыскивает местного жителя Михаила К. 1976 года рождения, подозреваемого в неоднократном изнасиловании падчерицы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передают «Невские Новости».

Как ранее писал NEWS.ru, мужчина, задержанный по подозрению в убийстве 14-летней девочки в Пензе, признался, что задушил её.

Школьницу, пропавшую в Пензе 22 мая, нашли мёртвой в лесополосе 24 мая. На её теле следователи обнаружили признаки насилия.