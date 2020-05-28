У Кремля задержали безумного врача, желавшего говорить с Путиным о COVID-19

https://static.news.ru/photo/c68a364e-a0de-11ea-bf73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В среду, 27 мая, на Красной площади в центре Москвы сотрудниками ФСО был задержан психически нездоровый доктор, который хотел говорить с президентом России Владимиром Путиным о коронавирусной инфекции нового типа.

По имеющимся сведениям, мужчине 43 года, до недавнего времени он работал врачом. Психическое состояние доктора пошатнулось после начала пандемии коронавируса. Он постоянно испытывал страх перед возможным заражением и регулярно ссорился с начальниками. Его претензии заключались в недостаточном, по мнению врача, количестве средств индивидуальной защиты. Некоторое время назад мужчину уволили.

Родственники не могли положить его на лечение в психиатрическую клинику насильно. Несколько недель подряд бывший доктор без дела гулял возле своего дома или же просто стоял в подъезде. Утром 27 мая он пропал. Однако днём выяснилось, что мужчина был задержан на Красной площади. После задержания он сообщил правоохранителям, что хотел попасть к президенту и поделиться с ним своими мыслями по поводу коронавируса.

Сейчас бывшего врача с диагнозом параноидальная шизофрения направили в областную психиатрическую больницу, передаёт «МК».

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