Туристка из России скончалась в Абхазии

https://static.news.ru/photo/2dd191e8-f2b1-11ea-90c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: minzdrav.apsny.land

Российская туристка Людмила Герасимова скончалась во время отдыха в Абхазии. Предполагается, что причиной смерти стал инфаркт.

Женщина 1942 года рождения приехала в Сухум из Владимирской области вместе со своей дочерью. В какой-то момент она почувствовала себя плохо и была госпитализирована в Республиканскую больницу. Спасти ей жизнь врачам не удалось. Для установления точной причины смерти туристки будет произведено вскрытие.

Посольству РФ в Абхазии известно о произошедшем. Дипломаты связались с дочерью умершей женщины. В настоящее время она собирает документы для отправки тела матери на родину, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что российский турист умер в Таиланде. Тело 64-летнего мужчины было обнаружено в ванной дома, который он арендовал. По некоторым данным, он страдал сердечно-сосудистым заболеванием.