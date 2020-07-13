Трое российских военных ранены при подрыве колонны в Сирии

https://static.news.ru/photo/15b93f20-c5ac-11ea-a537-fa163e074e61_660.jpg Фото: syria.mil.ru

Трое российских военнослужащих пострадали при взрыве самодельного взрывного устройства (СВУ) на пути следования колонны в Сирии. Это произошло во время совместного с Турцией патрулирования на трассе М4 в сирийской провинции Идлиб.

Все пострадавшие были оперативно эвакуированы из данного района. Российские военнослужащие доставлены на авиабазу Хмеймим, где им оказана вся необходимая медицинская помощь, — сообщили РИА Новости в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

Взрывом повредило турецкий бронеавтомобиль. Среди его экипажа также есть раненые. От серьёзных потерь спасла несвоевременность приведения фугаса в действие.

Ранее NEWS.ru сообщал, что два ударных беспилотника боевиков были перехвачены и сбиты российскими средствами ПВО на базе Хмеймим в Сирии. Пострадавших нет и материальный ущерб базе не нанесён, она функционирует в плановом режиме.