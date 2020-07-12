Комплексы ПВО сбили два беспилотника боевиков около российской базы Хмеймим

https://static.news.ru/photo/08357196-c478-11ea-b8f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Два ударных беспилотника боевиков были перехвачены и сбиты российскими средствами ПВО на базе Хмеймим в Сирии.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирала Александра Щербицкого, беспилотники были выявлены, когда они приближались к району расположения российской авиабазы Хмеймим.

Огнём российских средств ПВО уничтожено два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении на удалении 5 км от авиабазы, — заявил контр-адмирал на брифинге.

Щербицкий добавил, что пострадавших нет и материальный ущерб базе не нанесён, она функционирует в плановом режиме.

Он напомнил, что в соответствии с российско-турецкими договорённостями с 6 марта 2020 года на территории Идлибской зоны деэскалации действует режим прекращения огня. За прошедшие сутки нарушений со стороны формирований, подконтрольных Турции, не было. Кроме того, ЦПВС вновь призвал всех командиров незаконных формирований сесть за стол переговоров.

Как писал NEWS.ru, патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon совершил разведывательный полёт вблизи побережья Сирии. Он пролетел неподалёку от российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус.