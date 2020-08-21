Тело женщины обнаружено под завалами дома в Ярославле

https://static.news.ru/photo/4b234180-e404-11ea-8637-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Тело второй погибшей найдено под завалами многоэтажного дома в Ярославле, где произошёл взрыв газа.

Как сообщали спасатели ранее, под завалами могли находиться мать с ребёнком. Судьба ребёнка на данный момент неизвестна.

Уточняется также, что пока нет данных о том, где могут находиться ещё 38 человек, прописанных в том подъезде, где произошло ЧП, передаёт РИА Новости.

Взрыв произошёл на улице Батова 21 августа. По предварительным данным, погибла женщина, пострадали четыре человека. Первая погибшая — преподаватель детской школы искусств.

Как писал NEWS.ru, после взрыва газа в многоквартирном доме, власти Ярославля приняли решение о введении режима ЧС городского уровня.