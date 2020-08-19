Тело второго пропавшего ребёнка обнаружили в Хакасии

Тело второго пропавшего в Хакасии ребёнка обнаружили в Енисее, сообщили в пресс-службе управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
Тело ребёнка найдено в воде. Сейчас на месте работают сотрудники Следственного комитета, — сообщил представитель СК и добавил, что травм, указывающих на криминальный характер смерти, на теле обнаружено не было.
Ранее на берегу Енисея в городе Саяногорске в Хакасии было обнаружено тело девочки, предположительно, 5–6 лет. Перед гибелью девочка гуляла с шестилетним мальчиком.
По предварительным данным, девочка проживала в посёлке Майна города Саяногорска. 18 августа около 16:00 она ушла гулять. Через час, когда ребёнок не вернулся домой, мать отправилась на поиски.
Девочка с признаками утопления была обнаружена отдыхающими на Енисее, писал NEWS.ru.
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