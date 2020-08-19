Тело второго пропавшего ребёнка обнаружили в Хакасии

https://static.news.ru/photo/fafe477e-e2c1-11ea-bcb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Тело второго пропавшего в Хакасии ребёнка обнаружили в Енисее, сообщили в пресс-службе управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Тело ребёнка найдено в воде. Сейчас на месте работают сотрудники Следственного комитета, — сообщил представитель СК и добавил, что травм, указывающих на криминальный характер смерти, на теле обнаружено не было.

Ранее на берегу Енисея в городе Саяногорске в Хакасии было обнаружено тело девочки, предположительно, 5–6 лет. Перед гибелью девочка гуляла с шестилетним мальчиком.

По предварительным данным, девочка проживала в посёлке Майна города Саяногорска. 18 августа около 16:00 она ушла гулять. Через час, когда ребёнок не вернулся домой, мать отправилась на поиски.

Девочка с признаками утопления была обнаружена отдыхающими на Енисее, писал NEWS.ru.