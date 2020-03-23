https://static.news.ru/photo/861cd9f0-6cc1-11ea-8035-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Труп новорождённого мальчика, завернутый в полиэтиленовый пакет, обнаружен в Красноярском крае неподалёку от реки Енисей.

По предварительным данным, 21 марта в Минусинске местный житель обнаружил на берегу реки тело новорождённого мальчика без признаков жизни, завернутое в пакет, — привели сообщение пресс-службы ГУ СКР по региону в ТАСС.

Следственный комитет проводит выяснение обстоятельств гибели младенца, причины его смерти, а также ведётся поиск родителей новорождённого.

Отмечается, что тело было обнаружено в районе спасательной станции города Минусинска в Красноярском крае.

Ранее NEWS.ru писал о том, что принёсшую ребёнка в жертву няню-убийцу отдали психиатрам. Отмечается, что женщина признана невменяемой и на протяжении нескольких лет она будет проходить принудительное лечение в психиатрических клиниках.