Тело ещё одного младенца нашли в Москве-реке

https://static.news.ru/photo/51ee74e0-cabd-11ea-9f34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители города Лыткарино в Московской области нашли мёртвого младенца в Москве-реке. Предположительно, погибшему малышу было не более шести месяцев.

Как считают эксперты, труп могло принести течением из российской столицы. Причины смерти малыша пока неизвестны. Тем временем, как отмечает РЕН ТВ, найденное тело может быть связано с громким делом по продаже детей, рождённых суррогатными матерями.

По некоторым данным, это уже второй труп младенца, выловленный из реки за последние две недели. Первому было не более трёх месяцев.

Согласно одной из версий, выдвинутых правоохранителями, участники преступной группы, замешанной в деле о торговле детьми, могли начать избавляться от «улик», когда было возбуждено уголовное дело и начались первые аресты подозреваемых.

В июне 2020 года в одной из квартир на северо-востоке Москвы были обнаружены пять младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. За ними присматривали две женщины. В квартире были найдены документы на русском и китайском языках о проведённой процедуре ЭКО. По предварительной версии, детей готовили к продаже. Всего по этому делу были задержаны и арестованы восемь медиков.

Следователи считают организатором торговли Константина Свитнева, который является совладельцем «Росюрконсалтинга». В настоящий момент мужчина находится в Праге. Он был объявлен в федеральный розыск.

Ранее, как писал NEWS.ru, Свитнев заявил, что не собирается скрываться за границей. Он планирует вернуться в Россию после восстановления международного сообщения. Мужчина подчеркнул, что с начала следствия с ним никто не связывался. Он считает позицию обвинения шаткой.