Тела трёх подростков нашли на чердаке многоэтажки в Люберцах

Тела трёх подростков найдены на чердаке 23-этажного дома в подмосковных Люберцах. Внешних признаков насильственной смерти на останках молодых людей нет.
Следственный комитет уже занялся проведением проверки по факту случившегося. Место происшествия осмотрено криминалистами, изъяты имеющие для следствия значение предметы,
Телеканал РЕН ТВ
Ранее NEWS.ru сообщал, что подросток, работавший в бригаде асфальтоукладчиков, попал под дорожный каток в Иркутской области. Погибшему было 16 лет.
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