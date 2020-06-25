Несовершеннолетний рабочий погиб под катком в Тулуне

https://static.news.ru/photo/bcbb4e0a-b696-11ea-978d-fa163e074e61_660.jpg Фото: surb.sledcom.ru

Подросток, работавший в бригаде асфальтоукладчиков, попал под дорожный каток в Иркутской области. Погибшему было 16 лет.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего. Ответственные за случившееся с подростком будут привлечены в соответствии с ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил техники безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), передаёт РИА Новости.

По имеющейся у следователей информации, бригада работала неофициально, юноша в день своей гибели вышел на работу впервые. Остальные обстоятельства происшествия выясняются.

Как писал NEWS.ru ранее, на одной из улиц города Мариинска Кемеровской области умерла 15-летняя девочка. По данному факту СКР проводит доследственную проверку.