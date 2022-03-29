ТАСС: четверо военнослужащих ранены при обстреле Белгородской области

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил о ранении четверых военнослужащих в Белгородской области после попадания снаряда в военный городок. Отмечается, что, по предварительным данным, обстрел вёлся с украинской стороны.

Снаряд попал на территорию временного военного городка в Белгородской области. Ранения получили четверо военнослужащих, — сообщил агентству источник в экстренных службах.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что инцидент произошёл в районе села Красный Октябрь. По его данным, жертв и пострадавших среди жителей села нет. Разрушений на территории населённого пункта нет.

Губернатор ранее сообщил в своём Telegram-канале, что в приграничном селе Журавлёвка Белгородской области в ночь на 24 марта произошло несколько взрывов. По его словам, никто не пострадал. Накануне в этом же селе разорвался снаряд, запущенный со стороны Украины.

Начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев ранее заявил, что пленные украинские солдаты рассказали, что националистические батальоны получили приказ от руководства Украины о съёмке постановочных видео с массовыми убийствами мирных граждан.