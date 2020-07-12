Сына Бари Алибасова обвинили в избиении бывшего помощника отца

https://static.news.ru/photo/5ec97d44-c429-11ea-afc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Вокруг семьи Бари Алибасова не утихают скандалы. Его бывший помощник Андрей Назаров обвинил сына продюсера в избиении.

По данным РЕН ТВ, всё произошло на одном из ток-шоу, куда Бари Бариевич пришёл поговорить о здоровье отца. Других подробностей сайт телеканала не приводит.

Ранее Алибасов-младший записал видеообращение, в котором объяснил внезапное исчезновение своего отца летом. По словам мужчины, легенду российского шоу-бизнеса хотели убить. Обследование подтвердило верность его предположений. Алибасова поместили в психиатрическую лечебницу.

Пиар-директор Алибасовых Вадим Горжанкин сообщил, что психиатры уже диагностировали у 73-летнего создателя группы «На-На» «корсиковский психоз» (нарушение работы коры головного мозга на почве отравления некачественным алкоголем). Месяц назад Алибасов-старший поступил в реанимацию с анемией, лейкопенией, тромбоцитопенией и печёночной недостаточностью. Врачи тогда предположили, что он отравился тормозной жидкостью.

Сын артиста заявил, что отравить продюсера пытались Ольга Шукшина (дочь Федосеевой-Шукшиной), Андрей Назаров и Владимир Юрин (бывший участник группы «Интеграл»), чтобы завладеть активами. Представитель семьи Алибасовых подал против них заявление в правоохранительные органы.

Вся эта история разворачивается на фоне скандала между семьями Алибасова и его возлюбленной Лидии Федосеевой-Шукшиной из-за недвижимости. Федосеева-Шукшина подарила Алибасову свою квартиру. После этого продюсер продал её своему директору Сергею Моцарю. Позднее сотрудник создателя группы «На-На» рассказал, зачем продюсеру понадобилось продавать ему квартиру. По его словам, так супруги прятали недвижимость от своих детей — сына Алибасова Бари и дочери Шукшиной Ольги.

Изначально квартира в Новой Москве была подарена Федосеевой-Шукшиной своему супругу, но с условием, что после её смерти недвижимость снова вернётся в семью. По слухам, жильё даже предназначалось детям дочери артистки Марии — Фоме и Фоке, но директор Алибасова напрочь отмёл их. По словам Моцаря, о передаче двойняшкам бабушкиной квартиры и речи не было, так как она боялась, что жильё у мальчиков «отберёт отец».

Кроме того, недавно Лидия Николаевна получила новый паспорт, где не оказалось штампа о браке с Алибасовым. Актриса сама заявила, что её ничто не связывает со скандально известным продюсером, писал NEWS.ru.