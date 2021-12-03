Сын экс-губернатора Хабаровского края найден мёртвым в отеле Хабаровска

Сын экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева умер в Хабаровске. Тело мужчины нашли в одном из номеров отеля «Парус», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на свой источник.

Дмитрий Ишаев только что умер в «Парусе». Вывозят тело, — рассказал собеседник агентства.

По данным РЕН ТВ, причиной смерти Дмитрия Ишаева мог стать инфаркт. Близкие умершего подтвердили ИА PrimeMedia, что у него были проблемы с сердцем. Сотрудники отеля краевой столицы никаких комментариев пока не дают.

Бывший хабаровский губернатор, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе и министр по развитию Дальнего Востока Виктор Ишаев находится под домашним арестом с марта 2019 года. Его обвиняют в организации растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, в 2014–2017 годах он, будучи вице-президентом «Роснефти», заключил с принадлежащей ему организацией договоры аренды помещений площадью более 280 кв. м для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае «по явно завышенной стоимости». Сумма хищений, согласно обвинительному заключению, составляет 7,5 млн рублей.

Изначально бывшего чиновника обвиняли в особо крупном мошенничестве, но позже обвинение переквалифицировали. Вместе с Ишаевым по делу проходит Геннадий Кондратов, который, по мнению следствия, выполнял поручения Ишаева и завышал закупочную цену на аренду.