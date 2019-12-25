В Свердловской области набирает обороты скандал c Богдановичской центральной районной больницей (ЦРБ). Сотрудники медучреждения пожаловались на условия, в которых им приходится трудиться, в частности на прачечную и морг. При этом один из жалобщиков утверждает, что главный врач силой заставляла его подписать договор, а в какой-то момент его даже пытались задушить. В ситуации разбирался NEWS.ru.

Богданович — это город Свердловской области, расположенный на реке Кунаре в 99 км к востоку от Екатеринбурга. В его центральную больницу входят взрослая и детская поликлиники, отделение клинико-лабораторной диагностики, женская консультация, отделение скорой помощи, дневной стационар на 150 коек и другие подразделения. ЦРБ призвана обеспечивать услугами жителей всего городского округа Богданович, а это более 45 тыс. человек.

Екатерина Петрова/facebook.com

Владимир Гаврилов работает в ЦРБ слесарем. Он говорит, что является инвалидом третьей группы из-за хронической обструктивной болезни лёгких тяжёлой степени. Профсоюзная организация «Альянс врачей» несколько дней назад сообщила об инциденте между главным врачом ЦРБ Еленой Вдовиной и слесарем. По словам последнего, причиной конфликта стал его отказ подписывать документ о материальной ответственности за 495 единиц оборудования.

Мне предлагали подписать под видом якобы документов о ревизии, что требует ремонта, что не требует. Это уровень начальника хозяйственного отдела. Ответственности ни на один миллион, я думаю. Когда я увидел этот договор, я хотел отнести его в полицию. Забрал его, не подписав, и в этот момент на меня набросились главврач и юрист больницы. Начали душить и отбирать документ и диктофон. Первая меня схватила сзади за шею, юрист вырывала документы, чудом вырвался — жить очень хотелось. Побои я снял в другой больнице, в этой отказали. В полиции уже возбудили уголовное дело по статье «Побои» (116 УК РФ — NEWS.ru.), — рассказывает Владимир Гаврилов.

Скандал с медучреждением разгорелся после того, как руководство ЦРБ стало подделывать подписи в договорах, из-за которых сотрудники перестали получать премиальные надбавки к зарплате, рассказал слесарь. Работники обратились в прокуратуру, но безрезультатно — там им ответили, что больница «не предоставляет документы».

Мы сами скидываемся по 200 рублей и покупаем лампочки, порошок и прочее. Спецодежда не выдавалась семь лет. В Министерстве здравоохранения как-то заявили, что у нас на складе тысячи комплектов спецодежды. А на складе даже мышей нет, не то что одежды. Такой откровенный обман через местное телевидение, — говорит Гаврилов.

Екатерина Петрова/facebook.com

При этом в 2018 году главный врач Елена Вдовина перед камерой отчитывалась о закупках медучреждения. Доклад выглядел следующим образом: ЦРБ приобрела два ламинарных бокса за 860 тыс. руб., коагулятор за 900 тыс. руб., медицинскую дрель за 250 тыс. руб., холодильник за 300 тыс. руб., рентгеновское оборудование для детской поликлиники за 9 млн руб., ультрозвуковой аппарат за 2,8 млн руб. и ещё несколько предметов на сотни тысяч рублей. Также, по словам Вдовиной , на ремонт крыши, регистратуры, окон, крыльца и других помещений больницы было потрачено более 5 млн руб.

К претензиям Гаврилова присоединились и другие работники. В «Альянсе врачей» опубликовали фотографии прачечной ЦРБ, находящейся в удручающем состоянии: старые облезлые стены, разрушенные потолки. Местный депутат Анастасия Асанова рассказала на своей странице в Facebook о том, как к ней стали поступать жалобы от посетителей больницы на условия, в которых они вынуждены были лечиться. Асанова провела в ЦРБ инспекцию и также оказалась крайне неудовлетворена увиденным.

Екатерина Петрова/facebook.com

Сотрудницы пищеблока больницы Нина Боровских и Лариса Галиахметова рассказали журналистам об отсутствии у них возможности приготовить достаточное количества еды с мясом, так как его привозят недостаточно. Не хватает в больнице, по их словам, ни яблок, ни соков, ни витаминов, ни курицы. Сотрудницы прачечной Надежда Щипачева и Алёна Зорина, которые отработали в ней 17 лет, рассказали, что за эти годы в помещении ни разу не делали ремонт. Они также заявили, что им приносят стирать для повторного использования одноразовое постельное белье.

Были у сотрудников многие другие претензии. Однако больше всего их расстраивает ситуация с низкими зарплатами и отсутствием премий (по факту части зарплаты — NEWS.ru.), которых их, по их же словам, незаконно лишили. В репортаже местному телевидению Надежда Щипачева еле сдерживая слёзы рассказала о зарплате в 6 тыс. руб.

Мы на эти деньги умудряемся учить детей и прожить, когда вот эти люди, которые вас сюда вызвали, за раз, наверное, умудряются тратить такую сумму. Ни стимулирующих никаких, а они премии тысячные делят, — говорит Щипачева.

Сотрудница прачечной добавляет, что руководство больницы обещало перед журналистами и депутатом, что никто из персонала больницы не понесёт наказание за то, что рассказали об условиях работы. Однако вскоре им поступило уведомление о сокращениях рабочих мест в прачечной. Какую-то альтернативу сотрудникам не предлагают, чего, по словам замруководителя профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Тарабриной, произойти не должно было.

В разговоре со мной главврач ЦРБ сказала, что если прачечную закроют, то им (сотрудникам — NEWS.ru) предложат аналогичные должности типа поваров. Это всё у меня записано на диктофон. А вообще я усмотрела нарушения условий труда — там прачечная и пищеблок — всё в плесени и грибках, сырость. И работники этим дышат. Само здание в щелях и дырах, температура восемь градусов в помещении. Анастасия Тарабрина замруководителя профсоюза «Альянс врачей» замруководителя профсоюза «Альянс врачей»

Стоит отметить, что согласно декларации за 2018 год главврач ЦРБ заработала 1,737 млн руб. — почти 145 тыс. руб. в месяц.

Пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков не стал в деталях комментировать претензии сотрудников Богдановичской больницы.

Если посмотрите телевизионные ролики, то в этой больнице прекрасные палаты и шикарное питание. Удовлетворённые пациенты. Неудовлетворён только один слесарь Гаврилов. Фотография прачечной, со слов главврача, — это постановочные фото. Сам я там не был. Константин Шестаков пресс-секретарь Министерства здравоохранения Свердловской области пресс-секретарь Министерства здравоохранения Свердловской области