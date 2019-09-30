https://static.news.ru/photo/4a3b96a4-e38e-11e9-a239-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алсу Менибаева/News.ru

Домашний арест Сергею Фомину, который обвиняется в участии в массовых беспорядках в Москве 27 июля, продлили до 8 января.

Соответствующее решение вынес Басманный суд, передаёт « Интерфакс ».

30 июля СК возбудил дело о массовых беспорядках во время акции. По версии следствия, её участники грубо нарушали общественный порядок и применяли насилие в отношении представителей власти. Фомин известен как участник акции, который якобы прикрывался чужим ребёнком, чтобы пройти оцепление.

Позже отец ребёнка Дмитрий Проказов рассказал, что Фомин является их родственником. Самих Проказовых прокуратура намерена лишить родительских прав. Изначально сообщалось, что Фомину предъявят обвинение по организации массовых беспорядков, но позже статья сменилась на участие в них.

Как писал News.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает перекосом то, с какой скоростью рассматриваются дела против участвовавших в московских акциях протеста активистов и расследуются возможные нарушения со стороны полицейских.