Суд отправил под домашний арест бывшего вице-губернатора Приморья

https://static.news.ru/photo/83dcddbe-f409-11ea-971b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фрунзенский суд Владивостока отправил под домашний арест бывшего вице-губернатора Приморья Василия Усольцева, подозреваемого в отмывании денег.

Об этом РИА Новости сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по краю Аврора Римская. По данным СК, в отношении Усольцева возбуждено уголовное дело по статье за легализацию (отмывание) денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления.

Как писал NEWS.ru, в ноябре 2017 года Усольцев подал в отставку по собственному желанию. Работая в приморской администрации, Усольцев занимался транспортными вопросами, проблемами промышленности и дорожного хозяйства, курировал направления лицензирования торговли и защиты граждан. Также в разное время в рамках работы в администрации занимался вопросами экономического сектора, развития предпринимательства, земельных и имущественных отношений.

Усольцев пришёл в администрацию в 2013 году в качестве помощника. Спустя год был назначен вице-губернатором, затем — первым вице-губернатором.

1 декабря 2017 года Ленинский районный суд Владивостока заключил Усольцева под стражу до 28 января 2018 года. В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Позднее арест был отменён.

По версии следствия, с 28 января 2014 года по 7 ноября 2017 года Владимир Усольцев незаконно участвовал в предпринимательской деятельности двух коммерческих организаций. С целью сокрытия своих преступных доходов он перевёл более 143,5 млн рублей в качестве процентного займа на счёт организации. Тем самым он легализовал полученные деньги. В деле также фигурирует второй обвиняемый — гендиректор фирмы, ему вменяется легализация денег бывшего чиновника.