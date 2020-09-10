Суд отправил под домашний арест бывшего вице-губернатора Приморья

Фрунзенский суд Владивостока отправил под домашний арест бывшего вице-губернатора Приморья Василия Усольцева, подозреваемого в отмывании денег.
Об этом РИА Новости
Как писал NEWS.ru, в ноябре 2017 года Усольцев подал в отставку по собственному желанию. Работая в приморской администрации, Усольцев занимался транспортными вопросами, проблемами промышленности и дорожного хозяйства, курировал направления лицензирования торговли и защиты граждан. Также в разное время в рамках работы в администрации занимался вопросами экономического сектора, развития предпринимательства, земельных и имущественных отношений.
Усольцев пришёл в администрацию в 2013 году в качестве помощника. Спустя год был назначен вице-губернатором, затем — первым вице-губернатором.
1 декабря 2017 года Ленинский районный суд Владивостока заключил Усольцева под стражу до 28 января 2018 года. В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Позднее арест был отменён.
По версии следствия, с 28 января 2014 года по 7 ноября 2017 года Владимир Усольцев незаконно участвовал в предпринимательской деятельности двух коммерческих организаций. С целью сокрытия своих преступных доходов он перевёл более 143,5 млн рублей в качестве процентного займа на счёт организации. Тем самым он легализовал полученные деньги. В деле также фигурирует второй обвиняемый — гендиректор фирмы, ему вменяется легализация денег бывшего чиновника.
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