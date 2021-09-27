Суд оставил в силе приговор расчленившему студентку историку Соколову

Петербургский суд оставил без изменений приговор историку Олегу Соколову, приговорённому к 12,5 года лишения свободы за убийство и расчленение аспирантки Анастасии Ещенко, а также за хранение оружия. Об этом заявила официальный представитель объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в беседе с Lenta.ru.

Суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты обвиняемого и принял решение отказать в обжаловании приговора, согласившись рассмотреть лишь часть, в которой говорится об обращении с вещественными доказательствами.

В декабре 2020 года суд признал историка виновным в убийстве и незаконном хранении оружия. Его приговорили к 12,5 года колонии строгого режима. Убийство случилось в квартире доцента 8 ноября 2019 года. Между Соколовым и Ещенко произошёл конфликт — девушка ревновала его к детям от прошлых браков.

Аспирантка погибла от нескольких выстрелов в голову из ружья. Чтобы скрыть следы преступления, историк расчленил тело девушки и собирался уничтожить останки. Однако сделать это не удалось: пытаясь выкинуть части тела в Мойку, Соколов не удержал равновесие и сам сорвался в реку. Его заметили прохожие, вызвавшие спасателей. Позже в рюкзаке, который был при доценте, обнаружили женские конечности.

Ранее стало известно о том, что скончался отец Олега Соколова. По словам вдовы покойного, возможной причиной смерти стал приступ, который случился с погибшим во время просмотра ток-шоу, на котором показывали его убийцу-сына.