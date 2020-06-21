Стоящий на ногах труп обнаружили под Санкт-Петербургом

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Жители Всеволожского района Ленинградской области обнаружили в колодце труп женщины. По предварительным данным, покойной было 53 года. Тело нашли на территории СНТ «Заозёрное».

Инцидент произошёл 19 июня 2020 года. Мёртвая петербурженка «стояла» в колодце. Голова погибшей находилась над поверхностью воды. О ЧП граждане сообщили в полицию. Прибывшие на место эксперты не зафиксировали на теле признаков насильственной смерти. Предположительно, женщина не смогла выбраться из колодца и замёрзла насмерть, передаёт портал «Регион online». Точные причины смерти станут известны после вскрытия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что подмосковные оперативники расследуют убийство мужчины. Труп гражданина с колото-резаными ранениями нашли 20 июня 2020 года в Одинцовском городском округе на Советской улице. По подозрению в расправе задержали знакомого погибшего. На допросе он рассказал, что поругался с покойным во время совместного распития алкоголя и зарезал его ножом.