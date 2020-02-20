https://static.news.ru/photo/59c8812a-53f2-11ea-8ab0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Изобретатель из США Джин Мирон Спектор, запатентовавший в РФ лекарство от рака, подозревается в получении взятки. Следствие требует арестовать мужчину.

В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу гражданина США Джина Мирона Спектора, — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.

Он обвиняется по статье «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере». Кроме него по делу проходит гражданка России, которую обвиняют по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Екатеринбурге по обвинению во взяточничестве арестовали руководителя особой экономической зоны «Титановая долина» Артемия Кызласова. Вместе с ним силовиками был задержан экс-замминистра свердловского правительства Михаил Шилиманов. Гендиректор «Титановой долины» не признал вину, его поместили следственный изолятор.

В Москве замглавы одного из представительств Министерства обороны оштрафовали на 2,1 млн рублей. Мужчина вымогал взятку за скафандр, который планировали отправить на Международную космическую станцию.