Изобретатель из США Джин Мирон Спектор, запатентовавший в РФ лекарство от рака, подозревается в получении взятки. Следствие требует арестовать мужчину.
В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу гражданина США Джина Мирона Спектора, — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.
Он обвиняется по статье «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере». Кроме него по делу проходит гражданка России, которую обвиняют по статье «Получение взятки в особо крупном размере».
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Екатеринбурге по обвинению во взяточничестве арестовали руководителя особой экономической зоны «Титановая долина» Артемия Кызласова. Вместе с ним силовиками был задержан экс-замминистра свердловского правительства Михаил Шилиманов. Гендиректор «Титановой долины» не признал вину, его поместили следственный изолятор.
В Москве замглавы одного из представительств Министерства обороны оштрафовали на 2,1 млн рублей. Мужчина вымогал взятку за скафандр, который планировали отправить на Международную космическую станцию.
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