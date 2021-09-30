В ГИБДД рассказали о состоянии ребёнка, пострадавшего в ДТП в Сыктывкаре

Восьмилетний ребёнок, пострадавший в ДТП в Сыктывкаре, находится в реанимации. У него множественные переломы и отёк головного мозга. Об этом NEWS.ru рассказали в пресс-службе ГИБДД по Республике Коми. Авария произошла на перекрёстке Октябрьского проспекта и Орджоникидзе. Внедорожник Suzuki Grand Vitara cбил на пешеходном переходе ребёнка, на тротуаре переехал женщину, а затем врезался в Volkswagen Tiguan.

У восьмилетнего ребёнка тяжёлая сочетанная травма, открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжёлой степени, линейный перелом лобной, теменной костей черепа, отёк головного мозга, перелом большой и малой берцовой кости справа, травматический шок второй степени, — рассказали в ведомстве.

Устроившая ДТП женщина имеет стаж вождения с 2005 года. За все время она привлекалась к административной ответственности четыре раза. За последний год было всего одно нарушение, но связанное с пешеходами, автолюбительница их не пропустила.

В Следственном управлении СК РФ по Республике Коми заявили, что виновница ДТП объяснила произошедшее отказом тормозов у автомобиля. В момент совершения аварии она была трезвой. По данным СМИ, речь идёт о 52-летней Ирине Шеремет. В результате аварии сбитая на тротуаре женщина скончалась.

Ранее сообщалось, что в Гороховецком районе Владимирской области произошла авария с участием микроавтобуса и грузовика, погибли четыре человека.