Стало известно о разговоре Зеленского с террористом из Луцка

https://static.news.ru/photo/d7e39466-cb96-11ea-9214-fa163e074e61_660.jpg Фото: ze2019.com

Террорист, захвативший автобус с пассажирами в Луцке, незадолго до освобождения людей разговаривал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом рассказал замглавы офиса украинского лидера Кирилл Тимошенко.

Президентом лично было решено выйти на связь с этим злоумышленником, состоялся телефонный разговор. Президент долго говорил с ним, может, минут 15, может, чуть меньше, и уговорил злоумышленника выпустить трёх человек, — цитирует его ТАСС.

Уже после этого, по его словам, президент опубликовал видео по требованию террориста. Это было условием для освобождения остальных пассажиров.

Захват заложников произошёл утром на Театральной площади. В 09:26 террорист, который назвал себя Максим Плохой, сам позвонил в полицию и сообщил об этом. Захватчик в течение всего дня выдвигал требования в Twitter. В микроблоге он сообщил, что представители высших государственных органов, крупного бизнеса и Церкви должны выложить в своих соцсетях сообщение со следующим текстом: «Я — Ф. И. О., должность, я — террорист в законе». В противном случае мужчина угрожал устроить взрывы.

По данным Службы безопасности Украины, в автобусе находились около 10 заложников. Президент Украины Владимир Зеленский взял расследование ситуации с заложниками под особый контроль.

В Нацполиции Украины сообщили, что личность мужчины установлена, это 44-летний житель Ровенской области. Все страницы в соцсетях злоумышленника были созданы недавно. В них мало публикаций. В Twitter он вёл аккаунт под ником Максим Плохой.

Ранее, как писал NEWS.ru, стало известно о задержании террориста. По информации главы МВД Украины, все находившиеся в автобусе люди живы. Они были освобождены после того, как силовики взяли автобус штурмом.

Позже в полиции сообщили о задержании сообщников Максима Плохого, которые проживают в Харькове.