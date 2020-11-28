Стали известны подробности смерти заммэра Новоуральска

https://static.news.ru/photo/7d6a8078-317e-11eb-9ef0-fa163e074e61_660.jpg Михаил Черницкий Фото: НОВОУРАЛЬСК - ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА/vk.com

В заммэра Новоуральска Михаила Черницкого случайно выстрелил его друг. Ранее сообщалось, что чиновник погиб на охоте под Алапаевском.

Произошёл случайный выстрел. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», — сообщили Life в пресс-службе следственного управления СК России по Свердловской области.

По данным осведомлённого источника, пуля попала чиновнику в левое бедро, и он скончался от потери крови до приезда скорой помощи.

Как уточнили URA.RU в силовых структурах региона, стрелявший находился напротив Черницкого, то есть была так называемая засадная охота.

Как писал NEWS.ru, Михаил Черницкий погиб в ночь на 28 ноября во время охоты. По данному факту Алапаевским следственным отделом СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности». В рамках дела уже назначены экспертизы, ружьё, из которого был произведён выстрел, изъято.

Черницкому было 58 лет. На должность заммэра его назначили в августе 2019 года, до этого он работал замначальника управления Свердловского отделения «Сбербанка». У чиновника остались жена, четверо детей и трое внуков.