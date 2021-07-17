Стали известны подробности о семье сбившей детей в Москве студентки

Сбившая троих детей Валерия Башкирова находится под домашним арестом в своём доме в посёлке Лесной Городок. У неё отобрали телефон и отключили Интернет на компьютере, сообщает «Московский Комсомолец».

Семья 18-летней студентки уже знает о ходатайстве прокуратуры заключить виновницу ДТП под стражу. Валерия — из обеспеченной семьи. Её мать и тётя работали в строительном управлении ФСБ, затем мать работала в управе одного из районов столицы. Отец является личным водителем высокопоставленного чиновника. Валерия — единственный ребёнок в семье, она не доставляла родителям хлопот. В школе, где она училась, о девушке отзываются как о творческой личности: она занималась музыкой и рисованием.

В этом году Башкирова окончила первый курс РАНХиГС по специальности «журналистика». В день, когда произошло роковое ДТП, девушка ехала купаться. По этому маршруту Валерия ездила и раньше: она выезжала из дома в Лесном Городке, забирала подругу в Солнцево, и вместе они ехали на водоём.

Иномарка, на которой каталась Башкирова-младшая, была оформлена на тётю, та якобы не возражала, чтобы племянница по окончании автошколы осваивала вождение на её авто.

Спустя время после аварии Башкирова несколько иначе излагает версию случившегося. По её словам, телефон был у неё не в руке, а стоял на подставке. И не увидела она пешеходов потому, что её якобы ослепило солнце именно в тот момент, когда она обгоняла попутную машину по левой полосе. Студентка уверяет, что скорость была небольшой, хотя запись с камер видеонаблюдения опровергает все её доводы.

Известно, что на месте происшествия с девушкой случилась истерика, она вызвала маму и тётю. Те дали матери сбитых детей свои телефоны и пообещали оказать посильную помощь, чем и ограничились.

Родственники Валерии Башкировой уверяют, что в КПЗ и на допросе виновница гибели двух детей была абсолютно спокойна, не давая таким образом спровоцировать негатив к себе.

«Сейчас Валерия почти не ест. Её постоянно мучают кошмары», — пытается вызвать жалость к студентке, по вине которой уже погибли двое малышей, один из близких к семье людей.

Ранее сообщалось, что студентка Валерия Башкирова, которая сбила трёх малолетних детей, переходивших дорогу вместе с матерью, может избежать заключения в ближайшие годы. Об этом заявил юрист Александр Карабанов. По его словам, смягчить наказание, в частности отодвинуть его до момента окончания воспитания детей, может беременность.