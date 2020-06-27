США заставляют Европу избавиться от оборудования для досмотра из Китая

https://static.news.ru/photo/4c1dbcce-b95b-11ea-b799-fa163e074e61_660.jpg Фото: nuctech.com

Власти США убеждают европейские правительства избавиться от оборудования для досмотра от китайского производителя Nuctech Co. По мнению американских экспертов, расширение присутствия этой компании в Европе угрожает западной безопасности.

На данный момент американские чиновники обеспокоены тем, что Nuctech может передавать личные данные и коммерческую информацию китайским властям. По данным госдепа, Nuctech сейчас борется за бизнес в более десяти странах Европы. Одним из последних государств стала Финляндия. Успех компании связан с продажами товаров ниже рыночной стоимости.

Однако в самой Nuctech отрицают любую вероятность утечки персональных данных.

Все данные, которые получают наши устройства, принадлежат только нашим клиентам: ни нам, ни государствам-членам ЕС, ни в коем случае правительству Китая или какой-либо другой единице, — заявил представитель компании Роберт Бос.

Ранее NEWS.ru писал, что США и ЕС намерены проводить регулярные консультации по «китайской угрозе». Такое заявление сделал госсекретарь Майк Помпео.