Спасатели ищут упавших на машине в реку подростков и девушку в КБР

https://static.news.ru/photo/75f01bc0-bc29-11ea-9013-fa163e074e61_660.jpg Фото: pressmchskbr/facebook.com

Поиски упавшей в реку машины с людьми идут в Кабардино-Балкарии. В них принимают участие почти 200 спасателей, полицейских и волонтёров.

Машина, в которой находились три человека, сорвалась в ущелье в реку Басан в Эльбрусском районе. За рулём отечественной «девятки» находился 24-летний молодой человек, который не справился с управлением и авто съехало с дороги, сообщает региональное ГУ МЧС.

Перед падением машины в воду водитель успел выскочить из салона, внутри остались 22-летняя девушка и двое подростков 14 и 17 лет. Их поиски велись 30 июня и 1 июля, но результатов не дали и были приостановлены.

Возобновились поисковые работы в 5:00 2 июля. Они ведутся вдоль прибрежной линии по течению реки между населёнными пунктами Тырныауз и Былым.

Ранее NEWS.ru сообщал, что машина с тремя людьми, в числе которых был ребёнок, упала в реку Уссури в Приморском крае. В автомобиле находилась семья — отчим, мать и двое детей — девочки 1,5 и 11 лет, но старшую дочку выбросило из салона при опрокидывании авто.