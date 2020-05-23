Машина с двумя взрослыми и ребёнком рухнула в реку в Приморье

https://static.news.ru/photo/8f9e343c-9e27-11ea-9e18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas Rosar/dpa/Global Look Press

Машина с тремя людьми, в числе которых был ребёнок, упала в реку Уссури в Приморском крае. В автомобиле находилась семья — отчим, мать и двое детей — девочки 1,5 и 11 лет, но старшую дочку выбросило из салона при опрокидывании авто.

ДТП произошло на 181-м км трассы Осиновка — Рудная Пристань. Семья возвращалась из посёлка Кавалерово, где гостила у родственников, домой в Уссурийск, пишет РИА Новости.

Иномарка Toyota Caldina потеряла управление и рухнула с дороги в реку. О случившемся сообщила в полицию чудом выжившая девочка. Она госпитализирована в больницу с травмами различной степени тяжести.

Поисками семьи занимаются сотрудники МЧС. Автомобиль находится в реке, он утонул. Пока неясно, кто находился за рулём иномарки. По факту происшествия назначена проверка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в центре Санкт-Петербурга после столкновения на набережной Фонтанки автомобиль пробил ограждение и упал в реку. Водитель самостоятельно смог разбить стекло, выбраться из машины и доплыть до берега. Выбраться из воды ему помогли спасатели.