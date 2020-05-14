В Петербурге спасли водителя из упавшей в реку машины

https://static.news.ru/photo/9a28d3d6-95ca-11ea-9058-fa163e074e61_660.jpg Фото: spb_today/vk.com

В центре Санкт-Петербурга после столкновения на набережной Фонтанки автомобиль пробил ограждение и упал в реку. Водитель самостоятельно смог разбить стекло, выбраться из машины и доплыть до берега. Выбраться из воды ему помогли спасатели.

На фото и видео, появившихся в Сети видно, что работники экстренных служб сбросили мужчине верёвку, по которой он поднялся на берег. Прибывшая скорая помощь зафиксировала у пострадавшего переохлаждение и многочисленные порезы рук. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, передают «Невские новости».

Как писал NEWS.ru, в Москве, в районе дома № 13 на Рубцовской набережной легковой автомобиль повредил заграждение и упал в реку Яузу. До прибытия пожарно-спасательных подразделений сотрудники ДПС передали водителя медикам для оказания помощи. Позже автомобиль извлекли из реки.