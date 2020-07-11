Сотрудника ОМОНа задержали в Тюмени с крупной партией наркотиков

https://static.news.ru/photo/32989d2a-c37c-11ea-bc67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Сотрудники ФСБ 30 июня на территории Тюмени задержали троих человек. Силовики остановили иномарку, вытащили оттуда людей и положили всех лицом на землю.

Как рассказал журналистам информированный источник, спецслужба задержала мужчин с крупной партии наркотиков. Один из задержанных является сотрудником ОМОна местной Росгвардии. Он состоит в родстве с высокопоставленным человеком из ведомства. Ещё двое задержанных — гражданские.

Ситуацию позднее прокомментировали в Росгвардии. Там отметили, что задержанный ФСБ сотрудник ОМОна отстранён от выполнения должностных обязательств. В данный момент правоохранители выполняют проверочные мероприятия и выясняют детали произошедшего.

В случае установления вины, он будет привлечён к ответственности в соответствии с законодательством, — цитирует представителей Росгвардии портал 72.Ru.

Сведения о родстве задержанного с наркотиками силовика и высокопоставленного сотрудника ведомства пока подтвердить не удалось.

Как ранее передавал NEWS.ru, суд в Казани признал виновным сотрудника Росгвардии Марата Сахапова по делу об убийстве своей подруги, 21-летней Эльнары Карахановой. Подсудимому дали девять лет и шесть месяцев колонии строгого режима.