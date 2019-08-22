https://static.news.ru/photo/70e24e60-c4e9-11e9-8c46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

34-летний военнослужащий Росгвардии был найден мёртвым в воинской части в городе Снежинске в Челябинской области. В ведомстве официально подтвердили информацию.

Да, это действительно наш военнослужащий-контрактник, его тело было обнаружено в воинской части. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства гибели, — передаёт сообщение пресс-секретаря управления Росгвардии по области Альберта Габбазова URA.RU .

Отмечается, что изначально о трагедии 17 августа сообщила правозащитницв Валерия Приходкина. По её словам, тело бойца было обнаружено с огнестрельным ранением.

Как ранее писал News.ru, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту поджога распивающего спиртные напитки мужчины на юге Москвы в среду, 21 августа.