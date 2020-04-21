СМИ сообщили о введении федеральных войск в Чечню

https://static.news.ru/photo/b7d49e24-83c8-11ea-9a82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Надтеречном районе Чеченской Республики появились федеральные войска. Согласно сообщениям местных жителей, скопления военных машин и разбитые палаточные городки заметили вблизи сёл Братское, Бено-Юрт, Знаменское.

По информации «Новой газеты», представители местных властей не были в курсе появления техники в регионе и предположили , что это участники очередных военных учений. При этом отмечается, что все учения оговариваются вышестоящими приказами и проходят не вблизи населённых пунктов, а на полигонах.

На публикации СМИ уже отреагировали в Минобороны. Там отметили, что на территорию Чечни никакие войска не вводились. В республике плановой боевой подготовкой занимается дислоцированная в регионе 42-я мотострелковая дивизия, передаёт РИА Новости.

Ранее, как писал NEWS.ru, деятели культуры и правозащитники обратились в СКР с просьбой о возбуждении уголовного дела в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова. Основанием для этого послужили его угрозы в адрес корреспондента «Новой газеты» Елены Милашиной. В числе подписавших обращение в СКР — актриса Лия Ахеджакова, писатели Дмитрий Быков и Людмила Улицкая, мультипликатор Гарри Бардин, председатель «Правозащитного мемориала» Александр Черкасов.