СМИ сообщили о введении федеральных войск в Чечню

В Надтеречном районе Чеченской Республики появились федеральные войска. Согласно сообщениям местных жителей, скопления военных машин и разбитые палаточные городки заметили вблизи сёл Братское, Бено-Юрт, Знаменское.
По информации «Новой газеты», представители местных властей не были в курсе появления техники в регионе и
На публикации СМИ уже отреагировали в Минобороны. Там отметили, что на территорию Чечни никакие войска не вводились. В республике плановой боевой подготовкой занимается дислоцированная в регионе 42-я мотострелковая дивизия,
Ранее, как писал NEWS.ru, деятели культуры и правозащитники обратились в СКР с просьбой о возбуждении уголовного дела в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова. Основанием для этого послужили его угрозы в адрес корреспондента «Новой газеты» Елены Милашиной. В числе подписавших обращение в СКР — актриса Лия Ахеджакова, писатели Дмитрий Быков и Людмила Улицкая, мультипликатор Гарри Бардин, председатель «Правозащитного мемориала» Александр Черкасов.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен