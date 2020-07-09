СМИ рассказали о допросе Фургала

https://static.news.ru/photo/471d9b28-c20b-11ea-80ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Московские следователи завершили допрос губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Следственные мероприятия длились шесть часов.

Фургала допросили, — рассказал источник в правоохранительных органах журналистам РИА Новости.

Ранее в СК РФ заявили, что губернатору Хабаровского края предъявлено обвинение. По версии следствия, политик причастен к организации убийств бизнесменов Романа Сандалова, Евгения Зори и Олега Булатова. Последний являлся партнёром Фургала по бизнесу. Они были совладельцами ООО «ВЭС-маркетинг» (ликвидировано в 2006 году). Преступления были совершены членами ОПГ в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 годах. В этот период Фургал занимался предпринимательской деятельностью.

Губернатора задержали 9 июля. Его пресс-секретарь Надежда Томченко заявила, что всё произошло внезапно. Она подчеркнула, что ничего не предвещало беды.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил, что депутаты и губернаторы от партии сложат свои полномочия из-за задержания Фургала. Также политик предположил, что главу Хабаровского края могут заставить покончить с собой, чтобы закрыть дело.

NEWS.ru писал, что ходатайство об аресте Фургала не поступило в суд. Поскольку рабочий день уже завершился, следствие может обратиться в суд с ходатайством в пятницу, 10 июля.

Сергей Фургал победил на выборах губернатора Хабаровского края в 2018 году. Он баллотировался от ЛДПР. Во втором туре голосования он одержал победу над единороссом Вячеславом Шпортом с большим отрывом — 69,57% против 27,97%.