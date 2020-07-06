СМИ: на западе Москвы в одной из квартир женщина угрожает убить детей

https://static.news.ru/photo/95686940-bfb1-11ea-9e45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Москвы закрылась в квартире и угрожает убить детей, а потом совершить самоубийство. Об этом заявил источник в правоохранительных органах журналистам.

Инцидент произошёл на западе столицы по адресу Главмосстроя, 4 корпус 2.

В настоящее время она забаррикадировалась в квартире и не открывает дверь прибывшим сотрудникам полиции, — заявил собеседник журналистам ТАСС.

По его словам, женщина находится в состоянии алкогольного опьянения.

NEWS.ru писал, что силовики задержали женщину, которая год назад убила девятилетнего мальчика из-за громкой музыки. Преступление было совершено в станице Баговской в мае 2020 года. Подозреваемую задержали в Краснодарском крае. Она рассказала, что ребёнок пришёл к ней домой 10 мая 2019 года и начал громко слушать музыка. Женщина побоялась, что ребёнок разбудит её детей. Сначала она стала предъявлять ему претензии, после поссорилась с мальчиком, накинулась и задушила.