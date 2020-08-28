СМИ: два человека пострадали в Канаде в результате стрельбы

https://static.news.ru/photo/9fe722de-e94c-11ea-8781-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zou Zheng/Global Look Press

Два человека получили ранения в результате стрельбы в районе Скарборо ( канадская агломерация Торонто). ЧП произошло поздно вечером 27 августа 2020 года около одного из местных ресторанов. Двое мужчин с серьёзными огнестрельными ранениями отправлены в лечебное учреждение.

Местная полиция смогла остановить машину, в которой ехали трое подозреваемых в преступлении. В салоне автомобиля нашли огнестрельное оружие. Личности задержанных и потерпевших не раскрывают, передаёт телеканал CTV.

Накануне прохожий в Москве выстрелил в бездомного, который просил у него деньги и сигареты. Пострадавший госпитализирован с огнестрельным ранением и ушибами. Прежде чем устроить стрельбу, прохожий неоднократно пытался отмахнуться от бездомного, но тот был настойчив и продолжал обращаться к нему со своими просьбами. Стрелявший с места происшествия скрылся. Кроме того, в мегаполисе попрошайка напал с ножом на пассажира в московской электричке. Получивший ранение мужчина был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в тяжёлом состоянии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что австралиец Брентон Таррант, устроивший в 2019 году стрельбу в новозеландском Крайстчёрче, приговорён к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Это первый подобный приговор в истории островного государства.

По версии следствия, Таррант убил в мечетях Новой Зеландии 51 человека, ещё 49 пострадали. Своё нападение австралиец снимал на видео и вёл прямую трансляцию в соцсети. В ходе судебных слушаний Таррант признал вину.