В московской электричке попрошайка с ножом напал на пассажира

Житель подмосковного Пушкино госпитализирован в тяжёлом состоянии после нападения мужичины с ножом. Инцидент произошёл в электричке. Злоумышленник ходил по вагонам и просил деньги на ночёвку в хостеле.
Драматические события развивались в пригородном поезде «Сергиев Посад — Москва» вечером 16 июля. 32-летний реализатор торговой точки по имени Дмитрий с девушкой Эльвирой ехали в столицу, чтобы приобрести билеты из Краснодарского края. Пара планировала отправиться на отдых, билеты до места назначения были куплены в Интернете, а обратные проездные документы было решено взять в кассе вокзала — так получалось дешевле.
Примерно в 18:35, когда электричка приближалась к Москве, в состав зашел 33-летний Александр. Он стал поочерёдно подходить к пассажирам,
Александр стал оскорблять наблюдательную даму, и тогда Дмитрий решил заступиться. Он подошёл и упрекнул настырного мужчину, заметив, что женщина годится ему в матери. Попрошайка, не ответив ни слова, вытащил нож и ударил оппонента ножом в сонную артерию. Раненый упал, истекая кровью.
Пострадавший выжил благодаря женщине-медику из соседнего вагона, она пережала артерию и держала до прибытия бригады медиков. Мужчина был в тяжёлом состоянии из-за большой кровопотери госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.
Преступника задержали по горячим следам на станции Москва-3. По словам матери раненого, в задержании участвовали восемь полицейских. На допросе нападавший заявил, что Дмитрий своими словами вызвал у него раздражение. Издание полагает, что в момент инцидента злоумышленник находился в состоянии опьянения: пассажиры отметили его странное поведение и вид.
Следственный комитет возбудил в отношении нападавшего уголовное дело. Как сообщили в московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК, попрошайке инкриминируют покушение на убийство.
Ранее в Санкт-Петербурге, как писал NEWS.ru, было совершено нападение на московскую активистку Маргариту Коновалову. Её облили «смесью шоколада, уксуса, сока и чего-то ещё».
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