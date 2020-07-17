В московской электричке попрошайка с ножом напал на пассажира

https://static.news.ru/photo/b04a293e-c816-11ea-86e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Житель подмосковного Пушкино госпитализирован в тяжёлом состоянии после нападения мужичины с ножом. Инцидент произошёл в электричке. Злоумышленник ходил по вагонам и просил деньги на ночёвку в хостеле.

Драматические события развивались в пригородном поезде «Сергиев Посад — Москва» вечером 16 июля. 32-летний реализатор торговой точки по имени Дмитрий с девушкой Эльвирой ехали в столицу, чтобы приобрести билеты из Краснодарского края. Пара планировала отправиться на отдых, билеты до места назначения были куплены в Интернете, а обратные проездные документы было решено взять в кассе вокзала — так получалось дешевле.

Примерно в 18:35, когда электричка приближалась к Москве, в состав зашел 33-летний Александр. Он стал поочерёдно подходить к пассажирам, сообщает детали MK.ru. Дойдя до шестого вагона, где ехали Дмитрий с Эльвирой, попрошайка не прошёл и мимо них. Получив от мужчины немного мелочи, он остановился возле женщины предпенсионного возраста и стал очень настойчиво требовать денег. Однако та заметила, что из кармана незнакомца торчит бутылка пива, и предположила, что на самом деле просящему не хватает денег не на ночлег, а на выпивку.

Александр стал оскорблять наблюдательную даму, и тогда Дмитрий решил заступиться. Он подошёл и упрекнул настырного мужчину, заметив, что женщина годится ему в матери. Попрошайка, не ответив ни слова, вытащил нож и ударил оппонента ножом в сонную артерию. Раненый упал, истекая кровью.

Пострадавший выжил благодаря женщине-медику из соседнего вагона, она пережала артерию и держала до прибытия бригады медиков. Мужчина был в тяжёлом состоянии из-за большой кровопотери госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

Преступника задержали по горячим следам на станции Москва-3. По словам матери раненого, в задержании участвовали восемь полицейских. На допросе нападавший заявил, что Дмитрий своими словами вызвал у него раздражение. Издание полагает, что в момент инцидента злоумышленник находился в состоянии опьянения: пассажиры отметили его странное поведение и вид.

Следственный комитет возбудил в отношении нападавшего уголовное дело. Как сообщили в московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК, попрошайке инкриминируют покушение на убийство.

Ранее в Санкт-Петербурге, как писал NEWS.ru, было совершено нападение на московскую активистку Маргариту Коновалову. Её облили «смесью шоколада, уксуса, сока и чего-то ещё».