Прохожий выстрелил в просившего у него деньги и сигареты бездомного

Прохожий в Москве выстрелил в бездомного, который просил у него деньги и сигареты. Пострадавший госпитализирован с огнестрельным ранением и ушибами.
Прежде чем устроить стрельбу, прохожий неоднократно пытался отмахнуться от бездомного, но тот был настойчив и продолжал обращаться к нему со своими просьбами.
Стрелявший с места происшествия скрылся. Обстоятельства инцидента выясняются,
Ранее NEWS.ru писал, что попрошайка напал с ножом на пассажира в московской электричке. Получивший ранение мужчина был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в тяжёлом состоянии.
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