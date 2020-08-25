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Происшествия

Прохожий выстрелил в просившего у него деньги и сигареты бездомного

14:03, 25 августа 2020 26
Фото: Unsplash

Прохожий в Москве выстрелил в бездомного, который просил у него деньги и сигареты. Пострадавший госпитализирован с огнестрельным ранением и ушибами.

Прежде чем устроить стрельбу, прохожий неоднократно пытался отмахнуться от бездомного, но тот был настойчив и продолжал обращаться к нему со своими просьбами.

Стрелявший с места происшествия скрылся. Обстоятельства инцидента выясняются, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что попрошайка напал с ножом на пассажира в московской электричке. Получивший ранение мужчина был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в тяжёлом состоянии.

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