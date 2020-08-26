Террорист из Крайстчёрча получил пожизненное заключение

https://static.news.ru/photo/08ff5378-e82f-11ea-9abe-fa163e074e61_660.jpg Брентон Таррант Фото: JOHN KIRK-ANDERSON/THE PRESS POOL/Global Look Press

Австралиец Брентон Таррант, устроивший в 2019 году стрельбу в новозеландском Крайстчёрче, приговорён к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.

Это первый подобный приговор в истории островного государства, сообщает газета New Zealand Herald.

Таррант убил в мечетях Новой Зеландии 51 человека, ещё 49 пострадали. Своё нападение австралиец снимал на видео и вёл прямую трансляцию в соцсети. В ходе судебных слушаний Таррант признал вину. Мотивы преступления австралиец объяснил в своём «манифесте» сторонника теории превосходства белой расы. Его он оставил ещё до нападения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство Новой Зеландии намерено связаться с властями Украины из-за случаев продажи на территории страны «манифеста» Брентона Тарранта. Об этом заявил новозеландский премьер-министр Джасинда Ардерн. На одном из украинских сайтов полную версию 87-страничного документа в твёрдом переплёте можно приобрести за четыре доллара.