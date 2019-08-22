https://static.news.ru/photo/a0293b3a-c4b1-11e9-a76e-fa163e074e61_660.jpg Место происшествия возле мечети Линвуд в Крайстчерче, Новая Зеландия Фото: Sanka Vidanagama/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительство Новой Зеландии намерено связаться с властями Украины из-за случаев продажи на территории страны «манифеста» Брентона Тарранта, который устроил бойню в мечетях города Крайстчёрч. Об этом заявила новозеландский премьер-министр Джасинда Ардерн.

На одном из украинских сайтов полную версию 87-страничного документа в твёрдом переплёте можно приобрести за четыре доллара. Сделки осуществляются через зашифрованный мессенджер, пишет Life.ru .

В Новой Зеландии «манифест» террориста запрещён. За его приобретение или распространение грозит до 14 лет тюрьмы и штраф в $10 тысяч.

Нападение на мечети новозеландского города Крайстчёрч произошло 15 марта 2019 года. Главному подозреваемому, гражданину Австралии Брентону Тарранту 21 мая были предъявлены обвинения. Ему вменяется совершение теракта, 51 убийства и 40 покушений на убийство, писал News.ru.