СК РФ возбудил уголовное дело после гибели двух человек в авиакатастрфое

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолёта в Московской области.
Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. Дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
О происшествии в Подмосковье писал NEWS.ru. Самолёт SportStar упал в песчаный карьер, заполненный водой недалеко от Щёлково. На поверхности нашли раскрывшийся парашют. Пилот и единственный пассажир погибли. Воздушное судно по предварительным данным совершало полёт без разрешения.
К месту падения прибыли 36 сотрудников экстренных служб и 11 единиц спецтехники.
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