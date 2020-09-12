СК РФ возбудил уголовное дело после гибели двух человек в авиакатастрфое

На месте крушения легкомоторного самолёта SportStar в подмосковном Щёлково найдены тела двух человек — пилота и пассажира.

Об этом ТАСС рассказал информированный источник. Ранее было известно только об одном погибшем. В упавшем легкомоторном самолёте было два человека. Оба они погибли, их тела обнаружены внутри самолёта, — сказал...