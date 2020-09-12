Два человека погибли в результате крушения самолёта в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/993c0aac-f50f-11ea-8005-fa163e074e61_660.jpg Фото: 50.mchs.gov.ru

На месте крушения легкомоторного самолёта SportStar в подмосковном Щёлково найдены тела двух человек — пилота и пассажира.

Об этом ТАСС рассказал информированный источник. Ранее было известно только об одном погибшем.

В упавшем легкомоторном самолете было два человека. Оба они погибли, их тела обнаружены внутри самолёта, — сказал собеседник агентства.

Инцидент произошёл в 17:00. В экстренные службы о нём сообщили очевидцы. Самолёт упал в песчаный карьер, заполненный водой. На место происшествия были направлены 36 спасателей, включая водолазов. И 11 единиц техники. Причины крушения самолёта пока не установлены.

Ранее NEWS.ru писал, что в американском штате Юта одномоторный самолёт упал на жилой дом. В результате погибли три человека, включая девятимесячного ребёнка. Ещё четыре человека пострадали.