СК РФ опубликовал в Сети видео из цеха на заводе в Мценске (Орловская область), где, по предварительным данным, погибли пять человек. ЧП произошло 31 января. Ещё трое получили травмы.
Возможной причиной трагедии стало скопление паров лакокрасочных изделий. Силовики возбудили уголовное дело по части 3 статьи 143 УК Рф ( нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц),
Правительство Орловской области создало спецкомиссию для расследования причин трагедии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что подробности взрыва в жилом доме во Владивостоке узнали СМИ. По предварительной информации, взорвалось самодельное устройство.
В результате два человека погибли и один получил ранения. Происшествие случилось в доме на 1-й Поселковой улице. В этот момент в квартире находились трое мужчин, все они были ранее судимыми.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен