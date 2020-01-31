Фото: МЧС России по Орловской области

Специальная комиссия для оказания медицинской и социальной помощи семьям, пострадавшим от взрыва на заводе в Мценске, будет создана в Орловской области.

Об этом NEWS.ru рассказал губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, в настоящее время устанавливаются личности погибших и пострадавших для того, чтобы можно было оказать адресную помощь. Среди прочего выясняется,...