Силовики задержали двух пособников ликвидированной в Чечне бандгруппы

https://static.news.ru/photo/5a3a8722-6970-11eb-9624-96000091f725_660.jpg Фото: nac.gov.ru

В Чечне были задержаны двое пособников бандгруппы Аслана Бютукаева, которая была ликвидирована в конце января. Об этом заявил министр печати и информации республики Ахмед Дудаев.

Граждан Исмаила Исаева и Саляхьа Магомадова опросили в присутствии их отца, в результате информация подтвердилась. Они дали признательные показания о том, что занимались пособничеством члену незаконных вооружённых формирований (НВФ) Борчишвили Рустаму, который входил в террористическую группу Аслана Бютукаева, — рассказал Дудаев журналистам РИА Новости.

По его словам, задержанных подозревают в пособничестве членам незаконных вооружённых формирований (часть 2 статьи 208 УК РФ). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Министр печати и информации подчеркнул, что все действия в отношении Исаева и Магомадова проведены в соответствии с законом, поэтому раскачивать эту тему «бессмысленно и тщетно».

20 января в Чечне были ликвидированы члены банды Аслана Бютукаева. Место укрытия террористов было обнаружено с помощью фотоловушек. Оказалось, что преступники прятались в подземном тайнике в лесу. Боевики находились в федеральном розыске. Бютукаев был причастен к организации теракта в аэропорту Домодедово в 2011 году.

Как писал NEWS.ru, банда Бютукаева планировала нападение на здание ФСБ в Грозном. В блокнотах террористов обнаружились координаты здания, был обозначен расположенный поблизости земельный участок с точкой сбора.