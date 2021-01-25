Ликвидированные в Чечне бандиты хотели напасть на здание ФСБ

https://static.news.ru/photo/2e856fb2-5efc-11eb-bb46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа боевиков во главе в Асланом Бютукаевым, ликвидированная в Чечне, готовила атаку на здание ФСБ в Грозном. Об этом стало известно из записей, найденных силовиками у бандитов.

В частности, в блокнотах, находившихся в рюкзаке Бютукаева, обнаружились координаты здания, был обозначен расположенный поблизости земельный участок с точкой сбора, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира спецполка имени Ахмата-Хаджи Кадырова Замида Чалаева.

По его словам, установить место укрытия банды удалось с помощью фотоловушек. Силовики выследили одного из боевиков и обнаружили, что злоумышленники прятались в подземном тайнике в лесу. 20 января банда была ликвидирована.

Боевики находились в федеральном розыске. Бютакаев, по данным спецслужб, причастен к организации теракта в аэропорту Домодедово в 2011 году.

Как писал NEWS.ru, во время спецоперации получили ранения пять полицейских. Двое из них находятся в реанимации, поскольку медики оценивают их состояние как тяжёлое. Ещё трое находятся в состоянии средней степени тяжести и проходят лечение в обычных палатах.